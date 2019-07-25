【駐京專電】習近平主持深改委會議：補短板強弱項、激活力抓落實

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》國家主席習近平２４日主持召開中央全面

深化改革委員會第九次會議。他強調，改革越到深處，越要擔當作為、蹄疾步穩、奮勇前進，不

能有任何停一停、歇一歇的懈怠。要緊密結合「不忘初心、牢記使命」主題教育，提高改革的思

想自覺、政治自覺、行動自覺，迎難而上、攻堅克難，著力補短板、強弱項、激活力、抓落實，

堅定不移破除利益固化的藩籬、破除妨礙發展的體制機制弊端。

會議審議通過了《國家科技倫理委員會組建方案》、《關於強化知識產權保護的意見》、《

關於促進中醫藥傳承創新發展的意見》、《關於深化農村公共基礎設施管護體制改革的指導意見

》、《長城、大運河、長征國家文化公園建設方案》、《關於在國土空間規劃中統籌劃定落實三

條控制線的指導意見》、《關於加快建立網絡綜合治理體系的意見》、《區域醫療中心建設試點

工作方案》、《國家產教融合建設試點實施方案》、《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行

示範區的意見》、《中國－上海合作組織地方經貿合作示範區建設總體方案》。



＊建立起涵蓋正能量傳播、內容管控等各方面的網絡綜合治理體系＊



會議強調，要著眼於統籌推進知識產權保護，從審查授權、行政執法、司法保護、仲裁調解

、行業自律等環節，改革完善保護工作體系，綜合運用法律、行政、經濟、技術、社會治理手段

強化保護，促進保護能力和水平整體提升。

會議指出，加強互聯網內容建設，建立網絡綜合治理體系，營造清朗的網絡空間，是黨的十

九大作出的戰略部署。要堅持系統性謀劃、綜合性治理、體系化推進，逐步建立起涵蓋領導管理

、正能量傳播、內容管控、社會協同、網絡法治、技術治網等各方面的網絡綜合治理體系，全方

位提升網絡綜合治理能力。

