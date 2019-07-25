《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》進入７月，上海自貿區新片區落地的節奏
更加緊湊，新片區呼之欲出。不僅上海市委書記李強頻繁在工作會議上提及自貿區，國務院總理
李克強日前也來到上海，調研多個疑似納入新片區的地點。目前上海自貿區新片區的總體方案已
經擬定，正按程序報批。
對於上海自貿試驗區新片區的定位，目前社會各方期許較高，認為將不是簡單的空間擴大，
也不是簡單的自貿區政策平移，而是政策和制度的創新和突破。此外，上海自貿試驗區新片區也
將為長三角區域發展一體化貢獻更廣闊的戰略發展空間。
25/07/2019 09:07
【駐滬專電】上海自貿試驗區新片區呼之欲出
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》進入７月，上海自貿區新片區落地的節奏
更加緊湊，新片區呼之欲出。不僅上海市委書記李強頻繁在工作會議上提及自貿區，國務院總理
李克強日前也來到上海，調研多個疑似納入新片區的地點。目前上海自貿區新片區的總體方案已
經擬定，正按程序報批。
對於上海自貿試驗區新片區的定位，目前社會各方期許較高，認為將不是簡單的空間擴大，
也不是簡單的自貿區政策平移，而是政策和制度的創新和突破。此外，上海自貿試驗區新片區也
將為長三角區域發展一體化貢獻更廣闊的戰略發展空間。
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