【科創板】科創板再現撤單，諾康達終止審核

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》上交所官網昨日晚間顯示，科創板擬上市

企業諾康達審核狀態變更為「終止」。這是繼木瓜移動、和艦芯片後，第三家終止審核的科創板

上市公司。

上交所指，諾康達系主動撤回申請材料。上交所根據諾康達及其保薦人提出的撤回發行上市

申請，作出了終止審核的決定。諾康達的科創板之路止步１輪問詢，是目前最「短命」的申報受

理企業。

細究撤單的原因，科創屬性不足、控制權獨立性存疑、關聯關係不清，成為這些企業科創板

前行路上的「絆腳石」。有投行人士指，諾康達此次主動撤單，或與上交所前期啟動的保薦業務

現場督導有關。

上述投行人士指，上交所於６月啟動了科創板發行上市保薦業務的現場督導工作。儘管現場

督導側重於保薦機構，但督導工作是結合保薦項目的審核問詢情況，從問題導向出發，諾康達很

可能是在這一環節中暴露出了問題。

根據招股書，諾康達成立於２０１３年７月，註冊資本僅為１００萬元（人民幣．下同），

是一家專注於藥物制劑研究的藥學研發高新技術企業。截至去年４月３０日，不到６年的時間，

諾康達母公司的淨資產已突破２﹒０６億元。今年４月１２日，諾康達科創板申請獲上交所受理

，公司擬募資４﹒３７億元，保薦機構為德邦證券。

