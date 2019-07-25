【國務會議】李克強：深化區域金融改革試點，支持中小銀行發展

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》國務院總理李克強２４日主持召開國務院

常務會議，確定進一步治理違規涉企收費的措施，大力清除企業不合理負擔；部署深化區域金融

改革試點，增強金融服務改革開放和經濟發展能力。

會議指出，下一步，一要按照宏觀政策的要求，統籌運用多種工具，推動實際利率有效下降

，支持中小銀行發展，降低企業特別是小微、民營企業融資成本。要壓實地方責任，防範金融風

險。區域金融改革創新要服從服務於宏觀政策的大局。

二要明確目標，統籌推進區域金融改革創新。適應經濟社會發展和區域協調發展需要，以金

融支持國家重大區域發展戰略、「三農」、科技創新以及擴大金融對外開放等為重點，深入推進

先行先試，對有試點意義的改革方案成熟一個推出一個。

三要建立動態調整的區域金融改革工作機制。加強對試點的跟蹤評價和第三方評估，對沒有

實效或嚴重偏離改革目標的要及時糾正或叫停，不能只要「帽子」不幹事；對達到預期目標、成

效明顯的要鼓勵開展新的改革探索，並將已形成的可複製經驗加快向更大範圍推廣，使金融改革

開放創新舉措更好發揮促發展、惠民生、防風險的實效。



＊加強違規涉企收費治理，確保減稅降費效果顯現＊



會議指，加強違規涉企收費治理，是確保更大規模減稅降費政策效果充分顯現、防止出現衝

抵效應的重要舉措，有利於維護企業合法權益、打造法治化營商環境、更大激發市場主體活力。

會議確定，一是強化各級政府尤其是地方政府責任。全面清查違規收費。嚴禁政府部門將自

身應承擔的費用轉嫁企業，嚴禁行業協會和部門下屬事業單位等借用行政權力違規收費，對發現

違規收費的要限期退還並依規追責。堅決查處商業銀行分支機構違規收費。建立健全違規收費舉

報投訴、隨機抽查、曝光問責、聯合懲戒等機制。同時，研究推動進一步降低帶有壟斷性質的合

規收費，並引入第三方客觀評估降費效果。

二是向市場主體的收費必須公開透明，接受監督，沒有例外。

三是把清理規範涉企收費與「放管服」改革緊密結合。清理規範各地區各部門委託行業協會

和部門下屬事業單位等辦理的事項，對屬於政府職責且適合通過市場化方式提供的，要納入政府

購買服務指導性目錄；確需交由下屬單位等承辦的，要納入政府委託事項清單。

