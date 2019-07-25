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25/07/2019 09:10

【駐京專電】陳吉寧：建設金融科技與專業服務創新發展示範高地

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》北京市市長陳吉寧２４日赴海淀區、西城
區相關企業調研金融科技與專業服務發展情況，陳吉寧強調，要創新體制機制，建設金融科技與
專業服務創新發展示範高地，加強整體協調。示範區要盡快實現「沙箱監管」。要發揮北京金融
科技研究院等公共平台的支撐作用，增強政府、高校、企業多方合力，著力培養、吸引相關人才
。結合北京大數據行動計劃，推進數據信息共享，加緊制定相關管理辦法。政府與企業要加強互
動，深化應用場景開發建設。

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