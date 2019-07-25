《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》北京市市長陳吉寧２４日赴海淀區、西城
區相關企業調研金融科技與專業服務發展情況，陳吉寧強調，要創新體制機制，建設金融科技與
專業服務創新發展示範高地，加強整體協調。示範區要盡快實現「沙箱監管」。要發揮北京金融
科技研究院等公共平台的支撐作用，增強政府、高校、企業多方合力，著力培養、吸引相關人才
。結合北京大數據行動計劃，推進數據信息共享，加緊制定相關管理辦法。政府與企業要加強互
動，深化應用場景開發建設。
25/07/2019 09:10
【駐京專電】陳吉寧：建設金融科技與專業服務創新發展示範高地
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》北京市市長陳吉寧２４日赴海淀區、西城
區相關企業調研金融科技與專業服務發展情況，陳吉寧強調，要創新體制機制，建設金融科技與
專業服務創新發展示範高地，加強整體協調。示範區要盡快實現「沙箱監管」。要發揮北京金融
科技研究院等公共平台的支撐作用，增強政府、高校、企業多方合力，著力培養、吸引相關人才
。結合北京大數據行動計劃，推進數據信息共享，加緊制定相關管理辦法。政府與企業要加強互
動，深化應用場景開發建設。
|國際動態25/07/2019
米勒：通俄門調查 未為特朗普洗脫罪嫌
|生財有道24/07/2019
港鐵派定心丸 料不需再發盈警 將依合約索償紅磡站開支
|剖析天下24/07/2019
女權當道 歐盟施政可殺出困境?
|剖析天下24/07/2019
日韓貿爆 科技業噩耗
|FOCUS24/07/2019
【FOCUS】約翰遜「Dude」雙關明志 解脫歐死結靠民粹?
|生財有道24/07/2019
《開市Good Morning》林家亨：舜宇不難重上100元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰