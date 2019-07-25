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25/07/2019 09:10

【駐京專電】美團因部分商戶涉嫌嚴重違規被北京消協約談

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》北京市消協日前就部分網絡餐飲服務提供
者涉嫌違規問題約談美團點評（０３６９０），將調查中發現的問題向美團點評進行通報，調查
發現美團外賣平台上部分網絡餐飲服務提供者涉嫌違規經營問題嚴重。北京消協要求美團點評及
時自查整改，並在三日內將自查結果和整改情況向市消協進行書面反饋。

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