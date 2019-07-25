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即市新聞

25/07/2019 09:05

《思前想後－郭思治》港股續處於兩個裂口中間，顯示後市方向未明

　　《思前想後》７月份剩下之交易日不多，下周一（２９日）是即月期指轉倉高峰日；翌日
（３０日）為即月期指結算日；下周三（３１日）則是場外衍生工具結算日。從本周之市況看，
好淡雙方之爭持確頗明顯，只是情況不算太激烈而已。惟從日升日跌之市勢看，可見到雙方均希
望取得主導權，到底誰勝誰負，此刻仍不能說準。

＊七月交投相當淡靜，大市波幅自然相對小＊

　　論７月份大市之形態，技術上暫仍屬先高而後低，恆指由４日之高位２９００７點跌至１５
日之低位２８０７１點，即在７個交易日內，恆指共蒸發９３６點。首先，以７個交易日出現月
內之高低位，時間上該可勉強接受。至於９３６點之波幅則稍感不足，惟整個７月份之交投均相
當淡靜，除首個交易日有１１２３億元成交金額外，其餘交易日之平均成金額均不足７００億元
，足見買賣兩閒，故在超低之交投下，大市波幅亦自然會較小。換言之，在月底前，技術上雖有
可能出現穿頭或破腳之情況，但相信不會帶來太大驚喜或衝擊。

＊大市若作較明顯反覆，料出現試頂或試底＊

　　大市無方向感，連帶移動線之表現亦處不明中。目前恆指１００天線是位於２８６３４點左
右，１０天線是在２８５２５點左右，２０天線在２８５２９點左右，而５０天線則在
２７９６３點左右。換言之，上述４組常用之平均移動線全位於２７９６３點至２８６３４點之
間。
　　恆指剛好持續反覆於上述近７００點之區間範圍內，故只要大市稍作較明顯之反覆，技術上
已可出現欲試頂（２９００７點）或欲試底（２８０７１點）之訊號，當然在交投持續偏疏下，
任何利好及利淡之訊號均只宜用作參考，切勿盡信，惟筆者想指出，不論大市需整固多久，始終
定會有單邊走向之形態，只是暫難作定斷而已。

＊若今年底前未有破腳，技術上可伺機穿頭＊

　　值得再一提的是，今年５月６日之急跌，大市遺留下一個中型下降裂口，介乎２９６７８點
至２９４８０點之間，闊１９８點。另外，６月１９日之急升，大市亦遺留下一個大型上升裂口
，介乎２７５８４點至２７９８５點，闊４０１點。即是說，目前大市正處上述兩個裂口之中間
。嚴格而言，一日恆指仍未能觸及上述任何一個裂口之前，即表示仍未有大方向。
　　當然，若恆指能上試高位，其成交金額能否配合將至為關鍵，因任何升市均需有足夠之動力
作支持，尤其目前恆指已身處２８５００點之較高水平附近。今年大市是由１月３日之低位
２４８９６點升至４月１５日之高位３０２８０點，即年內波幅暫為５３８４點，以此幅度計相
對仍小，故在今年底前，恆指如不會破腳，技術上該會伺機穿頭。
《帝鋒證券及資產管理行政總裁　郭思治》（本欄逢周四刊出）

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