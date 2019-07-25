【貿易開戰】人民日報：挑動中美對抗是危險歧途，合作共贏是出路

《經濟通通訊社２５日專訊》對有報道指「美國一小撮所謂對華鷹派人士發表聯署信件，惡

意挑動中美對抗」，《人民日報》周四發表評論稱，這同中美關係發展大方向嚴重背離，挑動中

美對抗衝突是危險歧途，推動中美合作共贏才是康莊大道。

評論稱，美國一小撮所謂對華鷹派人士任何圖謀逆動的行徑最終都不可能得逞。他們出於「

不甘心」而作出的種種掙扎，不過是扭曲而拙劣的表演。

評論認為，中美雙方利益高度交融，合作領域廣闊，選擇和平合作、共同發展，就是選擇共

贏與進步；選擇對抗遏制、封鎖圍堵，就是選擇損傷與倒退。歷史是不能忘記的。

《新華社》周三晚間亦發布評論稱，在中美即將重啟經貿磋商之際，尤其不能被這些狹隘偏

執的雜音干擾，被陳腐無知的思維誤導。傾聽美國國內及國際社會的理性聲音和建設性意見，按

照中美兩國元首大阪會晤達成的共識繼續推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，才是解決

問題的根本出路。

美國白宮發表聲明稱，美國財政部長努欽與貿易代表萊特希澤將於７月３０日在上海與中國

國務院副總理劉鶴舉行會談。中美貿易談判於５月時破裂，因中國違背較早時的談判承諾。白宮

表示，下周的談判將討論一系列問題，包括知識產權、強制技術轉讓、非關稅壁壘、農業、服務

、貿易逆差及協議執行。（ｃａ）

