【Ａ股外援】ＭＳＣＩ指數季度評估結果下月７日宣布，２８日生效

《經濟通通訊社２５日專訊》明晟公司（ＭＳＣＩ）公布，８月份指數季度評估結果將於８

月７日宣布，２７日收盤實施，２８日生效。

ＭＳＣＩ官網顯示，將會在１１月半年度指數評估前繼續觀察科創板。

ＭＳＣＩ表示，科創板的意見暫時計劃１１月之前公布，跟下一步納入因子的討論無關。

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