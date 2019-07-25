《經濟通通訊社２５日專訊》明晟公司（ＭＳＣＩ）公布，８月份指數季度評估結果將於８
月７日宣布，２７日收盤實施，２８日生效。
ＭＳＣＩ官網顯示，將會在１１月半年度指數評估前繼續觀察科創板。
ＭＳＣＩ表示，科創板的意見暫時計劃１１月之前公布，跟下一步納入因子的討論無關。
（ｗｌ）
25/07/2019 09:58
【Ａ股外援】ＭＳＣＩ指數季度評估結果下月７日宣布，２８日生效
《經濟通通訊社２５日專訊》明晟公司（ＭＳＣＩ）公布，８月份指數季度評估結果將於８
月７日宣布，２７日收盤實施，２８日生效。
ＭＳＣＩ官網顯示，將會在１１月半年度指數評估前繼續觀察科創板。
ＭＳＣＩ表示，科創板的意見暫時計劃１１月之前公布，跟下一步納入因子的討論無關。
（ｗｌ）
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