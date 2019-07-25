《經濟通通訊社２５日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８７３７，較上個交易日升
１２３點子，結束三連貶。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開２３點子，報６﹒８７２２，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒８７４５。
有評論認為，中國經濟運行總體平穩，韌性強、潛力大，能夠為人民幣匯率長期穩定提供支
撐。我國進一步深化改革開放，有助於外匯市場保持平穩，宏觀政策空間充足也將支撐人民幣匯
率走穩。同時，國際市場也更加看好中國經濟。（ｃａ）
25/07/2019 09:41
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升２３點子，報６﹒８７２２
《經濟通通訊社２５日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８７３７，較上個交易日升
１２３點子，結束三連貶。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開２３點子，報６﹒８７２２，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒８７４５。
有評論認為，中國經濟運行總體平穩，韌性強、潛力大，能夠為人民幣匯率長期穩定提供支
撐。我國進一步深化改革開放，有助於外匯市場保持平穩，宏觀政策空間充足也將支撐人民幣匯
率走穩。同時，國際市場也更加看好中國經濟。（ｃａ）
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