【人行收水】逆回購三連停，人行稱退繳法定存款準備金可對沖到期

《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行公布，金融機構法定存款準備金退繳可對沖人行逆回

購到期等因素的影響，銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今日不開展逆回購操作，連續第

三日暫停逆回購。

公開市場今日有１０００億元人民幣到期，即今日淨回籠１０００億元人民幣。（ａｃ）

