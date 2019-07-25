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25/07/2019 16:33

【貿易開戰】美方預料中國商務部部長鍾山下周將首度參與貿易會談

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國商務部部長鍾山過往一直未有參與中美會談，但最近兩次
中美電話會議中，鍾山都有出現。據外電分析，鍾山將於下周二（３０日）現身上海，首次成為
中方談判團隊的一員。
　　報道引述美國政府高級官員表示，美方曾多次與鍾山打交道，認為他是一位能幹、專業的談
判專家，且談判風格強硬，美方部分人士認為他「很難對付」，或對談判基調產生重大影響。
（ｅｙ）

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