《經濟通通訊社２５日專訊》據《路透》引述消息人士透露，中國政府支持能源公司國投電
力（滬：６００８８６）已聘請三家投行，準備通過滬倫通機制今年下半年赴倫敦ＩＰＯ。高盛
、匯控（００００５）、瑞銀集團作為全球協調人主導此事。據悉，國投電力希望通過在倫敦證
券交易所出售全球存托憑證（ＧＤＲ）籌資５－１０億美元。
國投電力現升０﹒６％，報８﹒４７元人民幣，目前總市值約５７５億元人民幣（相當於
約８３億美元）。（ｗｌ）
25/07/2019 10:50
【滬倫通】傳國投電力準備倫敦ＩＰＯ，籌資至多１０億美元
《經濟通通訊社２５日專訊》據《路透》引述消息人士透露，中國政府支持能源公司國投電
力（滬：６００８８６）已聘請三家投行，準備通過滬倫通機制今年下半年赴倫敦ＩＰＯ。高盛
、匯控（００００５）、瑞銀集團作為全球協調人主導此事。據悉，國投電力希望通過在倫敦證
券交易所出售全球存托憑證（ＧＤＲ）籌資５－１０億美元。
國投電力現升０﹒６％，報８﹒４７元人民幣，目前總市值約５７５億元人民幣（相當於
約８３億美元）。（ｗｌ）
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