【華為風波】據報偉創力曾私扣華為７億物資一個月，遭踢出供應鏈

《經濟通通訊社２５日專訊》美國上月針對華為發出禁令，禁止美企向華為出售產品，有報

道指，美資代工巨頭偉創力（Ｆｌｅｘ）在第一時間與華為「割蓆」，停止一切業務合作，位於

長沙望城經濟開發區的工廠已停產，該工廠主營華為手機組裝業務。

《環球時報》報道，今年５月１７日，偉創力就通知其全球代工廠馬上停止生產華為所有的

設備，已生產的產品不予發貨。偉創力私自扣押華為７億元人民幣的物料和設備，５月２０日晚

間，華為出動１５０多輛大貨車，去偉創力在國內的主要生產基地 珠海偉創力，拉回了屬於

自己的物料。

不過從相關知情人士處得到的獨家爆料顯示，偉創力並沒有在華為前來索要這些物料和設備

時進行歸還，反而是持續將華為的物資私自扣押了１個多月之久，給華為造成了嚴重的損失。



＊華為產能迅速轉移＊



報道指，偉創力與華為撕破臉之後，也曾在表面上恢復過華為手機的生產業務，但偉創力方

面要求華為承諾各種保障條件，雙方再次談崩，華為將偉創力徹底從其供應鏈體系中剔除。

偉創力與華為合作關係破裂後，華為與之相關的訂單由國內其餘幾家代工企業承接。華為內

部人士表示，華為從偉創力撤出的產能，目前就是由富士康和比亞迪兩家承接，其他應該沒有了

。

早前據富士康內部消息，受益於內地客戶訂單需求的強勁增長，富士康深圳龍華、觀瀾園區

二季度總體產值同比增長達１２％。以內地Ｈ品牌客戶為例，上半年富士康下屬法人單位針對該

客戶攝像頭及模組相關產值同比增長９４％，５－６月針對該客戶整機及機構件產量同比增長超

過１５％。由於此前偉創力因為在無法保障生產和業務持續之後被華為從其供應鏈體系剔除，可

以判定該國產Ｈ客戶即為華為。（ｃａ）

