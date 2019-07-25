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即市新聞

25/07/2019 12:31

【ＦＯＣＵＳ】啟德地遇冷添烏雲，阿里上市動向考驗港吸引力

　　【ＦＯＣＵＳ】自２０１３年啟德地塊應市以來，最遭發展商冷遇的第４Ａ區１號跑道地，
最終以較市場預期下限低２％成交，樓面呎價更錄跑道區地塊歷史最低。海景景觀稍遜、投資規
模龐大固然可解釋發展商出價審慎的原因，但若聯想近期旅遊、零售、寫字樓、新股市場等接二
連三的利淡消息，香港經濟烏雲罩頂的現實，已非做隻縮頭鴕鳥就能迴避。
　　要評估投資者尤其是海外資金對香港「國際金融中心」的最新看法，預期９月將於港做第二
上市的阿里巴巴動向可謂一大風向標。倘若集資額真的如傳聞減半至１００億美元甚或再下調，
國際投資者用腳投票恐不言而喻。

＊寫字樓新租、住宅成交齊凍＊

　　繼高銀（００５３０）６月１１日「撻大訂」棄標啟德地後，嘉華（００１７３）、會德豐
、中海外（００６８８）周三（２４日）聯合投得的另一啟德地，不單總價（１２７﹒３９８億
元）低於市場預期下限２％，樓面呎價（１１８４２元）更較４個月前批出的毗鄰後排地塊下跌
１３﹒６％，錄跑道區地塊歷史最低。
　　地產商是否看淡港樓後市仍言之尚早，但６月甲級寫字樓新租出面積按月大跌６３％、住宅
成交銳減已是不爭事實。業界預計，７月住宅成交恐因大型示威事件持續而按月再縮水一成。經
紀公司Ｒｉｃａｃｏｒｐ的最新數據則顯示，６月５０個主要屋苑的二手均價按月下跌０﹒２％
；萊坊估價及諮詢部主管林浩文則預期，下半年整體樓市將跌５％。

＊修例風波捲起千重浪＊

　　修例風波捲起千重浪，除了令樓市暗湧浮現，更明顯衝擊旅遊、零售兩大傳統經濟支柱。單
以６月計，訪港旅客增幅已由上半年的近１４％顯著放緩至８﹒５％；７月上半月更錄下跌６％
。遊客數減直接拖累酒店業，業內人士推算７、８月全港酒店入住率將下跌３％至５％，酒店收
入料跌５％至１０％。
　　較早前，匯豐下調今年內地遊客人數增長預計由９﹒７％至９％，意味著較此前預測的
５６００萬人減少３５萬人；香港零售管理協會亦修訂全年整體銷售額預測由原先單位數增長至
雙位數跌幅。而一眾卓悅（０６５３）、永旺（０９８４）、佐丹奴（０７０９）等零售股「排
隊」發盈警，更顯零售業前景風雨飄搖。
　　６月反修例風波至今已進入第８周，政局惡化、管制失效仍未「止血」。從高銀撻訂到啟德
遇冷，從零售股盈警潮到百威上市臨門縮沙……事件是純屬「個別」，還是「國際金融中心」已
悄現巨變？預期９月將於港做第二上市的阿里巴巴集資額、估值等動向，勢成國際投資者對香港
吸引力用腳投票的一大風向標。（經濟通通訊社　俞瑾）

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