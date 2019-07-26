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即市新聞

26/07/2019 16:50

《陸言堂－陳永陸》氣氛淡靜，炒股不炒市

　　《陸言堂》受到美股下跌影響，港股今日（２６日）受壓，事實上，美股已有嚴重超買的情
況，除非中美貿易問題可以在短期內解決，否則美股再升的空間不大，但中美貿易問題，短期內
似乎難以解決。
　
　　之前已說過，大市的上落格局並沒有太大的改變，就是２８０００點有不錯的支持，因為大
市沒有太大的誘因急跌，可是２９０００點似乎在沒有重大利好消息配合下，難以突破。尤其是
過去一周大市的成交仍然薄弱，很多時升跌市的成交亦不足７００億，可見市場氣氛十分淡靜。
　
　　除了市場消息不多，令大市難有突破外，近日港股多了一些政治因素，因而令市場不斷受不
同的因素所影響，故現時選股或做股票投資，可能需要多些工具協助，因此有本地銀行看準機會
，推出新的證券交易程式。
　
　　其中大新銀行早前宣布正式推出全港嶄新流動證券交易應用程式，並與於整合市場數據極具
經驗的天匯財經（Ｍｅｇａｈｕｂ）合作，將金融資訊和分析，透過流動證券交易應用程式為客
戶提供數據化技術選股方案，而且只需要簡單三個步驟，就可以從龐大的數據庫按客戶自訂策略
篩選股票、實時監察及追蹤股票並即時接收推送通知，令客戶輕鬆地掌握股市走勢。
　
　　現時港股的股票數目已超過２０００隻，就算近日大市欠缺方向，但仍有不少股份可以突圍
而出，而且這種炒股不炒市的情況在過去幾年甚為普遍，因此多利用程式去協助投資者選股，其
實亦是一個不錯的投資方法。所以自己亦親身使用過大新銀行的相關的程式，在選股上的確帶來
不少便利，尤其是現時的市況有很多不確定性的因素，大新銀行這個證券交易程式，可以解決投
資者不少選股上的難題，同時亦可以令投資者更容易掌握市場的情況。
　
　　而且，大新銀行在過去一段時間全力投放資源，發展本行的數碼服務平台，所以儘管今年環
球市況較為波動，但該行於財富管理業務上仍然錄得理想的成績，在首６個月投資服務客戶人數
已增加５％，而零售客戶於銀行的資產總值增加了接近１０％，零售客戶於銀行的投資相關資產
總值更加增加１５％，這個數字亦反映出科技已為大新銀行的客戶，在投資增值上帶來莫大的好
處。《獨立股評人　陳永陸》

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