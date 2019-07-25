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25/07/2019 08:35

《陶冬天下－陶冬》約翰遜只有１００天時間

　　《陶冬天下》鮑里斯－約翰遜正式入主唐寧街十號，成為新任英國首相。這位前外相以二比
一的大筆數碾壓競爭者和現任外相亨特，得到了保守黨強烈的授權，不過這些榮光就像就任典禮
中的的鎂光燈一樣短暫。鮑里斯可謂臨危受命，必須在最快的時間內解決已經絆倒兩任英國首相
的棘手問題　英國脫歐。
　
　　約翰遜面對的是分裂了的保守黨，他的登場令財相哈蒙德等一批閣員掛冠離去，議會中的部
分保守黨已經連同反對黨通過議案，禁止新首相在國會休會期間強行脫歐。保守黨在親歐與疑歐
問題上，已經變得水火難容了，部分更脫黨。保守黨的執政聯盟能否維持，取決於北愛爾蘭小黨
ＤＵＰ的支持，而該黨已經明言前政府關於北愛爾蘭邊境的條例不能修改一字。即將舉行的地方
補選中，執政聯盟可能再輸兩個議席，令聯盟的多數席位降到區區一席，任何一位議員的反叛都
可能導致整個政府的倒台。
　
　　約翰遜以強硬的脫歐立場聞名。他拒絕文當時的談判方式，直言擁有壞的脫歐協議，不如沒
有脫歐協議（俗稱硬脫歐）。他的基本套路是，與歐盟重新談判脫歐條款，希望取得更有利的條
件，如果歐洲不答應則英國不惜無協議下退出歐盟。約翰遜威脅，如果他的訴求得不到滿足，英
國將停止支付３９０億英鎊的分手費，並強調硬脫歐對歐洲的打擊一樣大。事實上，硬脫歐對英
國所構成的損失，是歐盟的七倍，歐盟已經明確表示不會大幅修改已達成的協議條款。約翰遜堅
持北愛爾蘭經濟邊界條款推倒重來，歐盟則報以輕蔑的一笑。
　
　　筆者認為在１０月３１日前，英國將面臨三個可能，１）歐洲全面讓步，重談脫歐內容，並
延遲脫歐期限；２）英國宣布無協議脫歐，英吉利海峽兩邊出現關稅邊境；３）約翰遜宣布解散
議會，重新大選，讓選民的選票作出新的公投結論。
　
　　歐洲全面讓步的機會很渺茫，如果歐盟讓英國零成本退出聯盟，則未來會不斷有新的「叛徒
」出現。英國無協議脫歐的風險在與日俱增，而且約翰遜是一個變幻無常的政治人物。筆者看來
對於硬脫歐選項，不僅英國沒有準備好，歐洲也沒有準備好。英歐兩地之間每天數千次航班的航
權問題如何處理，目前並不清楚；缺少英國貢獻的每年數百億歐元的預算支持，歐盟怎麼補貼東
歐國家也不得而知；歐洲在英國有千絲萬縷的金融業務，英國陷入困境對歐洲銀行帶來甚麼樣的
衝擊，幾乎無人討論。
　
　　看來最現實的解決方案，可能是約翰遜在一百天內宣布提前大選，同時再次延遲脫歐時限。
這樣可以暫時延緩奔向懸崖的脫歐列車，讓英國人民再一次決定自己的命運。不過提早大選也是
雙刃劍，英國走到今天的地步，就是源於卡梅倫和文在大選上的兩次誤判。《陶冬》
　
＊　本文原載於今週刊，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

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