《經濟通通訊社２５日專訊》凱升控股（００１０２）發盈喜，料截至６月３０日中期將錄
得溢利，而去年同期則錄虧損。財務業績的預期改善是來自同時於博彩及酒店業務的營業表現增
長。該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）
25/07/2019 07:53
【企業盈喜】凱升控股（００１０２）料中期轉虧為盈
《經濟通通訊社２５日專訊》凱升控股（００１０２）發盈喜，料截至６月３０日中期將錄
得溢利，而去年同期則錄虧損。財務業績的預期改善是來自同時於博彩及酒店業務的營業表現增
長。該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）
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