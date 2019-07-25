【企業盈喜】凱升控股（００１０２）料中期轉虧為盈

《經濟通通訊社２５日專訊》凱升控股（００１０２）發盈喜，料截至６月３０日中期將錄

得溢利，而去年同期則錄虧損。財務業績的預期改善是來自同時於博彩及酒店業務的營業表現增

長。該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）

