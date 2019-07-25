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25/07/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２０﹒３４億，買騰訊建行沽港交所鐵塔

　　《經濟通通訊社２５日專訊》市傳美方將於下周一（２９日）抵上海，與中國官員就貿易問
題進行談判，隔晚（２３日）美股全線造好，帶動亞洲股市上揚，恆指周三早上高開１１１點，
報２８５７８，之後最多曾升２９８點，高見２８７６４點，突破百天線（２８６３５點）。惟
隨著本地地產股回吐，港股午後升幅持續收窄，最終收升５７點或升０﹒２０％，報２８５２４
，十天（２８５２５點）、廿天線（２８５２９及百天線得而復失。
　　按額度計算，北水全日淨流入２０﹒３４億人民幣，較周二的１１﹒８４億人民幣增加
８﹒５億或７１﹒８％，並創近四周新高。北水淨買入最多的個股依次是騰訊（００７００）、
建設銀行（００９３９）及中國建材（０３３２３）；淨賣出最多的依次是港交所
（００３８８）、中國鐵塔（００７８８）及中國神華（０１０８８）。主板成交額
６８７﹒５７億元，升１６﹒９２％，其中港股通成交８３﹒２２億元，佔總成交１２﹒１％。
　
＊北水狂追騰訊＊
　
　　騰訊控股公布，將引進任天堂最新的遊戲平台Ｎｉｎｔｅｎｄｏ　Ｓｗｉｔｃｈ，刺激騰訊
股價造好，盤中高見３７０元，創逾兩個月新高；收市升仍１﹒９５％，約１１﹒４５億北水淨
買入騰訊股份。建設銀行增資建信人壽，２﹒１５億北水買入建行，股價升０﹒１６％，中國建
材亦獲５５２２萬北水買入，股價跌１﹒２６％。
　　中美重啟貿易談判，但港交所股價仍跌０﹒２２％，並遭１﹒６７億北水沽出，中國鐵塔、
中移動等合力打造吉林首個５Ｇ地鐵站，仍有１﹒１３億北水沽出鐵塔，另有４９８４萬北水淨
流出中國神華，股價跌０﹒２５％。（ｂｎ）

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