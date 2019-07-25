《日入而息》余偉文接替陳德霖任金管局總裁，出口貨值連跌八個月

《今天重點》﹡余偉文將接替陳德霖，１０月出任金管局總裁；余偉文稱上任後首要工作是

維持本港金融體系穩定；陳茂波表示余偉文具處理金融危機經驗，為總裁理

想人選；銀公歡迎余偉文掌金管局，期待合作推動銀行業發展；渣打香港表

示余偉文出任金管局總裁有利香港國金地位；任志剛：余偉文是金管局總裁

理想人選，會全力支持；王冬勝歡迎余偉文掌金管局，期待與其團隊緊密合

作

﹡陳茂波稱社會事件損國際形象，月底檢視ＧＤＰ預測

﹡本港出口貨值連跌八個月，６月跌幅擴至９％逾三年來最差

﹡第四批銀債配發結果：申購五手或以下獲全數配發



《即日市況》﹡港股窄幅波動收２８５９４升７０點企穩十天廿天線，成交６８１億



《深滬股市》﹡滬綜指揚０﹒４８％三連升，釀酒、銀行板塊尾盤拉升



《美元匯價》﹡高沽美元，買入日圓；歐元最新報１﹒１１３８╱４０，日圓最新報

１０８﹒０４╱０５



《公司業績》﹡ＨＭ ＩＮＴＬ（０８４１６）上季溢利增加２﹒６％，不派息

﹡樺欣（０８４４２）年度溢利減少２２﹒２％至１８３２萬元，不派息



《公司資訊》﹡中海重工（００６５１）訂備忘錄與昆侖燃氣設合資公司

﹡中電（００００２）與華懋合作提升如心廣場能源效益，未來五年節省千四

萬度電

﹡艾碩控股（０８３４１）控股股東折讓近六成九出售２５％股權

﹡港交所（００３８８）李小加稱一國兩制是中國及香港共同夢想，港人應予

中央信心；今年市場夏季交投量較以往淡靜，對全年表現審慎樂觀

﹡普匯中金（００９９７）料下月初完成３０００萬美元新債券再融資安排

﹡港鐵（０００６６）東鐵線服務陸續回復正常

﹡雲南水務（０６８３９）融資租賃水務設備兼質押附屬股份

﹡錦州銀行（００４１６）目前業務經營總體正常，正洽談擬引入戰投；錦州

銀行遭同業列交易黑名單，傳遼寧監管開會助度難關



《國企紅籌》﹡京城機電（００１８７）出售氣瓶公司涉２２０８萬元人民幣

﹡中航科工（０２３５７）以６億元人民幣與５間公司成立基金



《神州民企》﹡鳳凰衛視（０２００８）售附屬涉逾４億美元，今早復牌

﹡中國三江化工（０２１９８）控股股東在市場增持４１５萬股

﹡罕王（０３７８８）附屬貸款１﹒２７億元人民幣，控股股東質押股份



《中國要聞》﹡新城控股強調非賤賣項目，因公司未繳足部分項目尾數

﹡李克強稱深化區域金融改革試點，支持中小銀行發展

﹡廣東保險業資產首破萬億大關，上半年按年增逾８％

﹡廣東銀保監表示正研究降低港澳保險機構准入門檻

﹡三部委要求重點區域嚴禁新增鑄造產能

﹡工信部召開會議部署推進ＩＰｖ６網絡就緒專項行動；上半年手機上網流量

同比增１１０％

﹡全球創新指數２０１９：中國排１４位，排名再創新高

﹡孫宇晨承認以畢菲特午餐過度營銷，公開道歉承諾封口

﹡財政部表示６月銷售彩票按年降４０﹒７％，上年基數高

﹡廣東積極與國家部門溝通，爭取汕頭市申建自貿區

﹡北京銀保監局發文打擊非法票據中介和票據套利等行為

﹡內地智能手機上半年銷量降，華為升１８％小米跌二成

﹡國家郵政局表示６月快遞量超過５４億件，增速近３０％

﹡渤海銀行獲准發不逾３００億永續債，非上市銀行首家

﹡浙商基金擬推ＡＩ股票投資機器人，覆蓋八成Ａ股公司

﹡康得新就百億存款消失起訴大股東及北京銀行，獲受理

﹡劉強東性侵案１４９頁檔案曝光：女方主動邀請去公寓

﹡ＭＳＣＩ指數季度評估結果下月７日宣布，２８日生效

﹡逆回購三連停，人行稱退繳法定存款準備金可對沖到期；人行表示６月末小

額貸款公司貸款餘額減至９２４１億

﹡科創板再現撤單，諾康達終止審核

﹡據報偉創力曾私扣華為７億物資一個月，遭踢出供應鏈

﹡人民日報表示挑動中美對抗是危險歧途，合作共贏是出路

﹡中美經貿磋商下周舉行，商務部稱上海具磋商良好條件

﹡努欽與萊特希澤下周二赴上海與劉鶴舉行貿易談判

﹡商務部表示中美重啟磋商與進口農產品沒關係；不掌握華為被偉創力私扣７

億元物資信息；商務部回應ＣＡＰＥ停止和大疆合作：指責毫無根據

﹡人社部表示７０６２億元人民幣養老金已到帳投資；上半年調查失業率穩定

在５％左右；養老、失業、工傷保險基金節餘６﹒９６萬億

﹡美團因部分商戶涉嫌嚴重違規被北京消協約談

﹡陳吉寧稱建設金融科技與專業服務創新發展示範高地

﹡上海自貿試驗區新片區呼之欲出

﹡蘇州收緊樓市政策，新樓轉讓限期三年，二手樓五年

﹡諾康達表示此次是主動終止申報科創板，未來擇機二次申報

﹡美方預料中國商務部部長鍾山下周將首度參與貿易會談

﹡銀保監表示６月末銀行業金融機構負債按年增７﹒９％

﹡深交所表示終止為福建眾合、華澤鈷業提供Ａ股登記服務



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒１％，報１０９４１﹒４１點



《其他消息》﹡楊潤雄稱如無法維持目標，不排除重新考慮是否繼續列通識作必修科

﹡申訴專員公署發表年報，期內共接４９９１宗投訴，提２５３項建議

﹡西九文化區地盤疑下陷，管理局表示獲悉有水浸，正跟進並適時公布

﹡通訊局表示終止模擬廣播後更改電視廣播和香港電視娛樂頻譜指配安排

﹡本港出口貨值連跌八個月，６月跌幅擴至９％逾三年來最差

﹡政府宣布任命余偉文為金管局總裁；余偉文稱上任後首要工作是維持本港金

融體系穩定；渣打香港表示余偉文出任金管局總裁有利香港國金地位；銀公

歡迎余偉文掌金管局，期待合作推動銀行業發展

﹡第三季中小企營商信心創３年新低

﹡深股通額度全日用近４﹒１億元；滬股通額度全日用１９﹒６億元，陸股通

流入１９﹒５億

﹡美聯測量表示啟德地中標價較毗鄰地價低逾１３％；美聯：移民查詢近兩月

升三倍，年輕人比例增至四成

﹡香港忠意保險推年金產品，身故保障及保證期滿獎賞全港最高

﹡港人理想及預期退休資金相差近２３５萬元，五年以來最大差距

﹡第四批銀債配發結果：申購五手或以下獲全數配發

﹡上投摩根表示港股成交量下降，或受政局不穩及其他因素影響；月底政治局

會議或對政策基調作出邊際調整

﹡金管局調查指上季約６１％中小企完全成功申請貸款

﹡陳茂波稱社會事件損國際形象，月底檢視ＧＤＰ預測



《移交逃犯》﹡４４部門逾２百公僕促林鄭回應訴求，否則籌工業行動

﹡工聯會屬下的政府人員協會等發聲明籲公務員緊守崗位

﹡兩男子在彩虹連儂隧道遇襲，一名疑犯被捕

﹡創新辦內設連儂牆，有便簽寫「政治問題，政治解決」

﹡鄭若驊回應會否設調查委員會：按現行機制處理最恰當

﹡蕭偉強邱誠武認為當務之急需挽回市民對警隊信心

﹡業強相信政府未就設調查委員會定案，不擔保有變化



《元朗黑夜》﹡警拘１２人，鄭若驊稱律政司或作檢控，本人不宜評論

﹡警方就周六「光復元朗」遊行發出禁止及反對通知書

﹡鄉議局強烈呼籲示威者勿入村，遇衝擊會「守護家園」

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