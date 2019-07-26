《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７１４０．９８ 跌 １２８．９９點╱０．４７％
標普５００ ３００３．６７ 跌 １５．８９點╱０．５３％
納斯達克 ８２３８．５４ 跌 ８２．９６點╱１．００％
倫敦富時１００ ７４８９．０５ 跌 １２．４１點╱０．１７％
法蘭克福ＤＡＸ １２３６２．１０ 跌 １６０．７９點╱１．２８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５７８．０５ 跌 ２７．８２點╱０．５０％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．６８，歐元兌美元１．１１５０
26/07/2019 07:46
《日出而作》道指跌１２８點，亞馬遜績差，歐央行未來或重啟量寬
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７１４０．９８ 跌 １２８．９９點╱０．４７％
標普５００ ３００３．６７ 跌 １５．８９點╱０．５３％
納斯達克 ８２３８．５４ 跌 ８２．９６點╱１．００％
倫敦富時１００ ７４８９．０５ 跌 １２．４１點╱０．１７％
法蘭克福ＤＡＸ １２３６２．１０ 跌 １６０．７９點╱１．２８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５７８．０５ 跌 ２７．８２點╱０．５０％
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