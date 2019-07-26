《經濟通通訊社２６日專訊》永豐集團（０１５４９）公布，預計截至２０１９年６月３０
日止六個月，將錄得淨溢利約３５０萬元，而上年同期則錄得淨虧損約４９０萬元。
公司認為，中期轉虧為盈主要因為錄得政府補貼收入約４２０萬元，加上按公平值計入損益
的財務資產的淨收益約３２０萬元。
公司預計於８月公布中期業績。（ａｌ）
26/07/2019 08:46
【企業盈喜】永豐集團（０１５４９）中期虧轉盈約３５０萬元
《經濟通通訊社２６日專訊》永豐集團（０１５４９）公布，預計截至２０１９年６月３０
日止六個月，將錄得淨溢利約３５０萬元，而上年同期則錄得淨虧損約４９０萬元。
公司認為，中期轉虧為盈主要因為錄得政府補貼收入約４２０萬元，加上按公平值計入損益
的財務資產的淨收益約３２０萬元。
公司預計於８月公布中期業績。（ａｌ）
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