【企業盈喜】永豐集團（０１５４９）中期虧轉盈約３５０萬元

《經濟通通訊社２６日專訊》永豐集團（０１５４９）公布，預計截至２０１９年６月３０

日止六個月，將錄得淨溢利約３５０萬元，而上年同期則錄得淨虧損約４９０萬元。

公司認為，中期轉虧為盈主要因為錄得政府補貼收入約４２０萬元，加上按公平值計入損益

的財務資產的淨收益約３２０萬元。

公司預計於８月公布中期業績。（ａｌ）

