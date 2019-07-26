【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社２６日專訊》匯豐控股（００００５）截至今年６月３０日底止半年業績及

股息金額，有待８月５日該行董事會批准公布，惟已定出派息安排，年度第二次股息將於９月

２６日派發予於８月１６日已登記在股東名冊之股份持有人，並於８月１５日除息，投資者要留

意上述日子。

上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過

戶日期及除淨日。投資市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，買賣時應

加以留意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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標準資源（０００９１） 二供一， ０１╱０８ ５╱８－９╱８ ０６╱０９

供股價１２仙

中國透雲（０１３３２） 四合一 １２╱０８ － －

南華金融（００６１９） 二供三， １３╱０８ １５╱８－２１╱８ １９╱０９

供股價４２仙

亞洲能源（００３５１） 五合一 １９╱０８ － －

萬德金融（０８１６３） 十合一 １９╱０８ － －

大灣區投資（００２６１）二十合一 ２１╱０８ － －

中國天弓（００４２８） 一供二， ２２╱０８ ２６╱８－３０╱８ ２５╱０９

供股價２８仙

羅馬集團（０８０７２） 二十合一 ２２╱０８ － －

蒙焦煤企（００９７５） 十合一 ２６╱０８ － －

科地農業（０８１５３） 四十合一 ２６╱０８ － －

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表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股（編號） 派息 除淨日期

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滙豐控股（００００５） 擬派第二次中期息，股息待定 １５╱０８

中國旺旺（００１５１） 末期息２﹒４１美仙 ２２╱０８

特別股息０﹒４８美仙 ２２╱０８

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（ｅｃ）

