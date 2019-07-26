《專家之言－麥嘉嘉》港股成交縮，觀望中央政治局會議

《專家之言》中國商務部正式宣布，為落實中美兩國元首大阪會晤達成的共識，雙方牽頭人

將於７月３０至３１日在中國上海見面，在平等和相互尊重的基礎上舉行第十二輪中美經貿高級

別磋商。美國白宮表示，下周的談判將討論一系列問題，包括知識產權、強制技術轉讓、非關稅

壁壘、農業、服務、貿易逆差及協議執行。美方於會談前釋放善意，市傳美國總統特朗普有意放

鬆對華為的限制，以換取中國購買美國農產品。而且，美國官方建議撤銷關稅，以換取中國達成

具有法律約束力的協議。不過，自５月談判破裂後，首次重啟會談，市場對中美貿易能達成協議

早已沒有寄予太大期望，反而著重雙方態度。料談判將由５月的協議草案文本開始。



＊市場相信聯儲局月底定必減息＊



另一方面，巿場將聚焦美國聯儲局７月底議息會議，聯邦基金利率期貨顯示，聯儲局下周減

息機會率達１００％，減四分一厘的可能性約８成。減息是應對在環球貿易前景不明朗下，防止

經濟增長下滑的「防滑劑」。早前環球央行推行寬鬆政策，南韓央行宣布將關鍵貸款利率由 １

﹒７５％下調至１﹒５％。印尼央行也宣布降息，將７天期逆回購利率下調２５個基點，至 ５

﹒７５％，為近２年來首見。連同烏克蘭和南非等共４間央行下調利率，預期歐洲央行或改變利

率政策的前瞻指引，為今年第四季減息鋪路。新西蘭及澳洲央行亦會因應經濟增速而調整貨幣政

策。目前，全球正進入貨幣寬鬆浪潮，將為環球金融市場帶來短暫支持。



＊分段吸納龍頭體品股及乳業股＊



港股最近成交收縮，投資者觀望中美貿談及聯儲局會議。綜合近期公開市場操作與中期借貸

便利分析，內地放水力度及意向不大。周初人行進行定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ）及中期借貸

便利（ＭＬＦ）共４９７７億元人民幣，對沖５千億到期，操作利率持平３﹒３厘。年初以來

ＭＬＦ操作利率都維持在３﹒３厘，反映人行無意改變金融體系的資金成本水平，貨幣政策取態

屬中性。預料市場將觀望政治局會議定調下半年宏觀政策取向。

投資策略方面，內需股仍是可加重持倉比例。中國上半年社會消費品零售總額１﹒９５萬億

元人民幣，按年增長８﹒４％，增速較首季度加快０﹒１百分點。而６月份，社會消費品零售總

額３﹒３８萬億元人民幣，按年增長９﹒８％，較上月加快１﹒２個百分點，表現優於預期。上

半年消費成長對國家經濟增長的貢獻率超過了６０％，達到６０﹒１％。預測２０１９年社會消

費成長對經濟增長的貢獻率將達到６５％，繼續成為內地經濟增長的重要引擎。內地減稅降費措

施成效漸顯現，投資者可趁調整分段吸納個別龍頭內需消費股包括體育用品股、乳業股等。

《志昇証券研究部董事 麥嘉嘉》（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。）

