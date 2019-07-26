【嚟緊炒Ｄ乜】冠捷科技恢復盈利動力，博中期業績公布後炒上３元

《嚟緊炒Ｄ乜》近期港股在２８５００點水平窄幅徘徊，成交減少，然而，年初以來一直受

到追捧的股份，投資價值仍然較大。冠捷科技（００９０３）今年以來股價的表現大部分時間都

都跑贏大市，７月初股價調整後重拾升勢，筆者估計在公布中期業績後，股價仍然會再試高位。

冠捷科技是全球產量最多的電腦顯示屏製造商，既有代工生產，也有以本身品牌ＡＯＣ和

Ｅｎｖｉｓｉｏｎ銷售產品，２０１８年製造量佔全球製造量３６﹒２％。冠捷科技受惠於業績

復甦，今年初以來股價一直節節上升。該公司於３月中公布２０１８年度全年業績，轉虧為盈。

電腦顯示屏行業於２０１８年的經營環境其實困難重重，中美貿易糾紛持續，阿根廷、土耳其及

巴西等新興市場面對貨幣崩潰及地緣政治局勢不穩等問題，但新產能增加及市場需求疲弱，使面

板價格全年下跌、產品提前付運至美國市場以免繳付較高關稅等因素，都對冠捷科技的業績有利

。



＊中歐市場為主，中美貿易糾紛打擊相對不大＊



冠捷科技的收入分別來自銷售電腦顯示器、電視機及其他，其他主要包括銷售影音產品、備

用零件、電話、平板電腦及一體式電腦。２０１８年業績改善的主要原因是第二大業務電視機業

務的經調整經營虧損大幅減少，由約２億美元減少至５０９２萬美元。虧損大減因為該公司策略

性調整產品組合，產品售價得以提高，而且成本受控（增加自動化生產），產品保用成本下降（

關閉維修中心，改為委託維修服務供應商承包中國維修服務），電視機業務的毛利率由

７﹒９％上升至１１﹒５％。該公司２０１８年業績因此轉虧為盈，由虧損５０６０萬美元變為

獲利２１９０萬美元。冠捷科技產品以歐洲及中國為最主要市場，分別佔收入的３５％及

２３％，中美貿易糾紛對該公司的打擊不致很大。該公司位於中國陝西省咸陽市的新生產基地於

２０１８年落成，廠房專為生產５０吋及以上的電視機而設，年產量為４００萬台。新產能剛好

對應市場對大型電視機的偏好。該公司自２０１８年６月開始加入全球分銷飛利浦品牌影音產品

的新業務，新商標許可協議補足了有關電視、手提電話、平板電腦及監視器的現有許可安排，使

產品組合擴大，可以充分運用產能。該公司的產品在創新設計、特色、優質畫面及聲音品質方面

屢獲殊榮，包括ｉＦ設計大獎、紅點產品大獎、Ｃｏｍｐｕｔｅｘ ｄ＆Ｉ大獎及歐洲影音協會

的獎項，也提升該公司的產品競爭力。



＊今年來股價升逾一倍，月初回吐現高位徘徊＊



冠捷科技２０１９年第一季業績繼續轉虧為盈，由虧損約８００萬美元變為獲利約４７０萬

美元，同樣受惠於電視機業務虧損減少，經調整經營虧損由２９９０萬美元減少至１０７０萬美

元，因為５０吋及以上型號及高檔電視機在歐洲銷售理想，於２０１８年下半年革新中國市場銷

售渠道及產品策略後，國內銷售飛利浦電視業務的虧損情況已趨向穩定。

冠捷科技２０１８年的中期業績仍然錄得虧損，預期２０１９年度業績復甦概念會繼續支持

股價表現。研究機構近期的報告顯示個人電腦近期付運量按年上升，顯示屏面板價格依然向下，

都對冠捷科技的業績有利。電訊設備製造商華為今年計劃推出電視產品，可能對冠捷科技的代工

業務有利。

冠捷科技今年股價上升超過一倍，７月初單日大跌後，現已重拾升勢在高位徘徊，股價在中

期業績公布前可能再上攀，挑戰３元的高位。《經濟通通訊社特約分析師 韋健士》



表列冠捷科技（００９０３）近年主要業績數據：



數據 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

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收益 ９１﹒４７億 ９５﹒８４億 ９８﹒０８億

（－４﹒６％） （－２﹒３％） （－１１﹒３％）



毛利 ８﹒４２億 ７﹒８３億 ８﹒４８億

（＋７﹒５％） （－７﹒６％） （－２﹒７％）



毛利率 ９﹒２％ ８﹒２％ ８﹒６％



淨利 ２１９１﹒３萬 （５０６１﹒４萬） ３８５２﹒３萬

（虧轉盈） （盈轉虧） （虧轉盈）



每股股息 ０﹒２８美仙 ０﹒１２８美仙 ０﹒４９美仙

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註：年結日為１２月３１日

貨幣：美元



表列冠捷科技（００９０３）及部分相同板塊股份股價表現：



股份（編號） 今年以來（％） 第二季以來（％） 本月以來（％）

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華顯光電 （００３３４） ＋１２﹒０％ －４２﹒３％ －５﹒１％

京東方精電（００７１０） ＋１２﹒８％ ＋１﹒６％ －１０﹒９％

信利國際 （００７３２） ＋２２﹒１％ －１０﹒１％ ＋３﹒６％

創維集團 （００７５１） ＋３２﹒５％ －１７﹒２％ ＋２﹒９％

冠捷科技 （００９０３） ＋１０８﹒０％ ＋３６﹒３％ ＋３﹒８％

聯想集團 （００９９２） ＋２５﹒８％ －６﹒８％ ＋９﹒４％

ＴＣＬ電子（０１０７０） ＋２３﹒２％ －１４﹒７％ －５﹒０％



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股指

恆生指數 ＋９﹒９％ －２﹒２％ －０﹒５％

國企指數 ＋７﹒１％ －４﹒７％ －０﹒３％

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註：資料截至７月２６日下午３時３５分

