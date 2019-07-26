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即市新聞

26/07/2019 09:24

歐洲息口不變，港股低開１８８點報２８４０６點，國指跌８０點

　　《經濟通通訊社２６日專訊》歐洲維持息口不變，引起投資者擔心本月尾美國議息走向，亞
洲股市普遍低走，日經現跌７７點，首爾指數跌１２點。港股方面今早低開近二百點，再失十天
線（２８５３５點）及廿天線（２８５３７點），其中內地中汽協下調下半年汽車銷量預測，吉
利（００１７５）今早低開１﹒７％，成今早開市表現最差藍籌股。恆生指數開報２８４０６，
跌１８８點或跌０﹒６６％，主板成交４４﹒３２億元。國企指數報１０８４９，跌８０點或跌
０﹒７４％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒７％，報６４﹒２元；港交所（００３８８）
跌０﹒３％，報２６８元；騰訊（００７００）跌０﹒４８％，報３７０﹒６元；中移動
（００９４１）跌０﹒３７％，報６８元；友邦保險（０１２９９）跌１﹒２３％，報８４﹒５
元。
　　
　　恆指十大跌幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　１２﹒３８元　　　跌１﹒７５％
　　中海油　（００８８３）　　１３﹒０４元　　　跌１﹒６６％
　　中國人壽（０２６２８）　　２０﹒４０元　　　跌１﹒４５％
　　舜宇光學（０２３８２）　　９３﹒４０元　　　跌１﹒４２％
　　友邦保險（０１２９９）　　８４﹒５０元　　　跌１﹒２３％
　　申洲國際（０２３１３）　１１０﹒００元　　　跌１﹒１７％
　　石藥集團（０１０９３）　　１４﹒００元　　　跌１﹒１３％
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒５１元　　　跌１﹒０８％
　　中生製藥（０１１７７）　　　９﹒５０元　　　跌０﹒９４％
　　中石油　（００８５７）　　　４﹒２３元　　　跌０﹒９４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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