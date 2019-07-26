《盤後部署》美國減息再現隱憂，港股再試二萬八機會大

《經濟通通訊社２６日專訊》歐洲央行維持息口不變，加上美國多項經濟數據勝預期，引發

投資者對７月尾美國減息的隱憂，亞洲股市今日普遍低走，惟Ａ股一枝獨秀走勢向好。港股今早

低開低走，低開１８８點後，一度最多跌２５６點，低見２８３３８點。隨著騰訊

（００７００）獲買盤湧入下，港股跌幅曾最多收窄至只有１０６點，全日高見２８４８７點。

不過，重磅股午後普遍捱沽，本地地產股亦因減息憧憬略為降溫而受壓，港股跌幅再度擴大

，最終恆指收報２８３９７，跌１９６點或跌０﹒６９％，失守１０天（２８５３４點）及

２０天線（２８５３７點）。主板成交６７７﹒９５億元，按日跌０﹒３９％。

國企指數報１０８５３，跌７７點或跌０﹒７１％。

Ａ股輕微高收，上證綜指報２９４４﹒５４，升７﹒１８點或升０﹒２４％，深成指報

９３４９﹒００，升４﹒１８點或升０﹒０４％。兩市合共成交３５１８﹒６４億元人民幣。



＊約翰遜上任後不排除硬脫歐，英國經濟再起暗湧＊



英國新任首相約翰遜上任後，曾與歐盟執委會主席容克通話，約翰遜表明，不排除於１０月

３１日脫歐日進行「硬脫歐」。容克在通話後表示，會聆聽約翰遜的意見，但認為目前站在歐盟

的立場下，認為「軟脫歐」是最佳方案，亦可能是唯一方案，但他指出歐盟會考慮任何英方的新

需求，如果英國對脫歐有任何新的構思和想法，歐盟會「加以考慮」。

約翰遜上台後，除了面對脫歐問題之外，亦需應付英國經濟混亂局面。有分析指，英國經濟

狀況並不明朗，一方面失業率處於４４年低位。另一方面，企業調查出來的數據有暗示經濟出現

衰退的隱憂，其中包括英國今年首季經濟只增長０﹒５％，對於英國的經濟問題，約翰遜上台後

必須想出方法解決。

近期美國雖大吹「鴿」風，但歐元及英鎊亦同時因經濟疲弱而持續走軟，美匯指數今月以來

已升近２％。至於英鎊疲軟能否帶動其出口增長，仍需要一段時間觀察。加上８月份臨近匯控

（００００５）的中期業績公布，市場觀望匯控對英國政經之意見和解讀，以及會否有任何回購

計劃，而約翰遜上台後對匯控股價是否有影響，仍然是未知之數。



＊美經濟數據意外向好，聯儲局貨幣政策增添變數＊



對於歐洲央行維持息口不變，市場亂了陣腳，唯一解釋是德拉吉在卸任前避免做錯任何決定

，因此將減息問題留給下任的拉加德解決。此外，昨日美國出台的經濟數據意外優於預期，令本

來已經「鴿」風已定的美國再添亂數，近兩日本地地產股遇沽壓已表明投資者的隱憂，不排除恆

指再度下試二萬八關口。考慮到港股近半個月進入密集橫行格局，加上成交大縮，港股失守關口

機會頗大，建議投資者可考慮作淡倉部署。（ｕｌ）

