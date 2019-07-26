【英揆誕生】歐盟委員會主席容克與約翰遜通電，表明拒重談脫歐

《經濟通通訊社２６日專訊》英國新任首相約翰遜與歐盟委員會主席容克首次通電話，容克

已經表明不會重商脫歐協議，之前與前首相文翠珊達成的協議是唯一的脫歐協議。

約翰遜稱，當前版本的協議無法獲得國會通過，重申希望與歐盟達成協議，並將積極尋求可

行的方法，希望歐盟必須明白要想達成協議就得廢除愛爾蘭後備方案。（ｍｎ）

