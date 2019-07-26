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26/07/2019 09:32

【元朗黑夜】美國國務卿敦促中國在處理香港示威上做正確的事

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美國國務卿蓬佩奧表示，在處理香港抗議活動時中國應該做正
確的事情，並敦促各方避免發生暴力事件。
　　他稱，認同總統特朗普之前稱中國需要做正確的事情，希望中國能做到這一點，而抗議活動
亦應保持和平。（ｍｎ）（ｚｚ）

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