【脫歐之後】英國７月零售銷售連續第三個月萎縮

《經濟通通訊社２６日專訊》英國工業聯盟（ＣＢＩ）公布，７月零售銷售差值從６月的負

４２升至負１６，升幅不及預期。

英國７月零售銷售連續第三個月萎縮，這是２０１１年以來的最長跌勢，表明經濟在第三季

度繼續放緩。（ｍｎ）

