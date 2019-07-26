《經濟通通訊社２６日專訊》英國工業聯盟（ＣＢＩ）公布，７月零售銷售差值從６月的負
４２升至負１６，升幅不及預期。
英國７月零售銷售連續第三個月萎縮，這是２０１１年以來的最長跌勢，表明經濟在第三季
度繼續放緩。（ｍｎ）
26/07/2019 10:11
【脫歐之後】英國７月零售銷售連續第三個月萎縮
《經濟通通訊社２６日專訊》英國工業聯盟（ＣＢＩ）公布，７月零售銷售差值從６月的負
４２升至負１６，升幅不及預期。
英國７月零售銷售連續第三個月萎縮，這是２０１１年以來的最長跌勢，表明經濟在第三季
度繼續放緩。（ｍｎ）
|專訪26/07/2019
專訪張堅庭 年過60自導自演 做YouTuber
|國際動態26/07/2019
內閣大換血 約翰遜組「最右傾政府」
|生財有道25/07/2019
【金管局易帥】余偉文將接替陳德霖 10月出任金管局總裁
|中國故事25/07/2019
5G商用時代揭幕 滬電股份有板有眼
|剖析天下25/07/2019
從製造砂紙變世界巨企 3M創新聞名 惟前景未明
|生財有道25/07/2019
行業將迎向上周期 華潤水泥財息兼收
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰