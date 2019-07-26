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26/07/2019 11:49

【朝鮮局勢】北韓試射彈道導彈，美國仍希望數周內恢復工作級談判

　　《經濟通通訊社２６日專訊》南韓及美國官員表示，北韓試射兩枚短程彈道導彈，這是美國
總統特朗普與北韓領導人金正恩上個月同意重啟去核化談判後，北韓的首度導彈試射。
　　美國務院敦促北韓不要採取挑釁行動，並稱仍希望恢復工作級別的談判。國務卿蓬佩奧表示
，美方仍認為可通過外交方式解決問題，並預期將在數周後舉行新的談判。
　　南韓當局稱，北韓今次試射的導彈是一種新型的彈道導彈，但認為試射並不是針對南韓或美
國威脅。（ｍｎ）

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