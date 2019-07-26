《地區經濟》傳日本或最快下月２日決定將南韓從貿易白名單剔除

《經濟通通訊社２６日專訊》據外電報道，日本準備最快於８月２日請內閣批准將南韓從貿

易限制度最低的白名單中剔出。本月稍早日本收緊對南韓出口用於生產晶片及屏幕的高科技材料

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日本公眾意見徵詢期已於周三結束，南韓已抗議日本此項計劃，稱這將破壞雙方數十年的經

濟與安全合作關係，兼且對自由貿易構成威脅。

日本內閣官房長官菅義偉表示，尚未確定將南韓從白名單移除決定的時間表。（ｍｎ）

