《經濟通通訊社２６日專訊》南韓央行表示，受國際制裁及嚴重旱災影響，去年北韓經濟連
續第二年萎縮，兼且幅度為２１年來最大。
央行估計，北韓去年經濟萎縮４﹒１％，是自１９９７年以來的最低水平，亦是２０１７年
下降３﹒５％後連續第二年下跌。
央行稱，去年北韓國際貿易額萎縮４８﹒４％，因國際社會在２０１６年底及２０１７年採
取更加嚴厲的制裁措施，導致出口下降近９０％。同時礦業產出萎縮１７﹒８％，受煤炭及礦產
品出口的制裁拖累，而農業、林業及漁業亦因乾旱而萎縮１﹒８％。（ｍｎ）
26/07/2019 14:05
【朝鮮局勢】南韓央行：北韓去年經濟萎縮幅度為２１年來最大
《經濟通通訊社２６日專訊》南韓央行表示，受國際制裁及嚴重旱災影響，去年北韓經濟連
續第二年萎縮，兼且幅度為２１年來最大。
央行估計，北韓去年經濟萎縮４﹒１％，是自１９９７年以來的最低水平，亦是２０１７年
下降３﹒５％後連續第二年下跌。
央行稱，去年北韓國際貿易額萎縮４８﹒４％，因國際社會在２０１６年底及２０１７年採
取更加嚴厲的制裁措施，導致出口下降近９０％。同時礦業產出萎縮１７﹒８％，受煤炭及礦產
品出口的制裁拖累，而農業、林業及漁業亦因乾旱而萎縮１﹒８％。（ｍｎ）
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