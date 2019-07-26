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26/07/2019 14:36

【英揆誕生】保守黨前黨魁：不排除英國會提前大選

　　《經濟通通訊社２６日專訊》保守黨前黨魁施志安（Ｉａｉｎ　Ｄｕｎｃａｎ　Ｓｍｉｔｈ
）表示，無法斷言英國是否會提前舉行大選，但新任首相約翰遜應該作好準備。
　　約翰遜周三接任英國首相，承諾一定會在１０月３１日前帶領英國退出歐盟，而國會已誓言
設法阻止無協議脫歐。（ｍｎ）

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