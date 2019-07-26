【英揆誕生】保守黨前黨魁：不排除英國會提前大選

《經濟通通訊社２６日專訊》保守黨前黨魁施志安（Ｉａｉｎ Ｄｕｎｃａｎ Ｓｍｉｔｈ

）表示，無法斷言英國是否會提前舉行大選，但新任首相約翰遜應該作好準備。

約翰遜周三接任英國首相，承諾一定會在１０月３１日前帶領英國退出歐盟，而國會已誓言

設法阻止無協議脫歐。（ｍｎ）

