《經濟通通訊社２６日專訊》保守黨前黨魁施志安（Ｉａｉｎ Ｄｕｎｃａｎ Ｓｍｉｔｈ
）表示，無法斷言英國是否會提前舉行大選，但新任首相約翰遜應該作好準備。
約翰遜周三接任英國首相，承諾一定會在１０月３１日前帶領英國退出歐盟，而國會已誓言
設法阻止無協議脫歐。（ｍｎ）
26/07/2019 14:36
【英揆誕生】保守黨前黨魁：不排除英國會提前大選
《經濟通通訊社２６日專訊》保守黨前黨魁施志安（Ｉａｉｎ Ｄｕｎｃａｎ Ｓｍｉｔｈ
）表示，無法斷言英國是否會提前舉行大選，但新任首相約翰遜應該作好準備。
約翰遜周三接任英國首相，承諾一定會在１０月３１日前帶領英國退出歐盟，而國會已誓言
設法阻止無協議脫歐。（ｍｎ）
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