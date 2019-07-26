【企業盈喜】融創：預料中期純利增逾四成半，銷售物業交付面積增

《經濟通通訊社２６日專訊》融創中國（０１９１８）宣布，公司截至今年６月３０日之中

期業績，預料純利較去年同期增長超過４５％；如剔除業務合併收益及其攤銷、金融資產及投資

物業公允價值變動損益、非核心業務的資產減值損失等事項影響後，公司擁有人應佔溢利較去年

同期可比金額增長超過１００％。

公司解釋，純利上升主要由於本期間銷售物業交付的面積較去年同期增加所致。有關集團之

中期業績將於８月下旬刊發。（ｕｌ）

