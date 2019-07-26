《異動股》五谷磨房（１８３７）升近２５％，百事公司成次大股東

《經濟通通訊社２６日專訊》五谷磨房（０１８３７）現價升２４﹒７２％，報２﹒２２０

元；成交約５﹒６９億股，涉資１０﹒２５億元。

五谷磨房公布，獲５位股東告知，上日已與百事公司（ＰｅｐｓｉＣｏ Ｉｎｃ）訂立

購股協議，按每股１﹒８元，購買逾５﹒６６５億股公司普通股，作首次策略投資，相當於公司

已發行股份約２５﹒８４４％。

於轉讓完成後，ＰｅｐｓｉＣｏ Ｉｎｃ將成為公司第二大股東，其產品組合包括廣泛有趣

的食品及飲料，涵蓋２２個品牌，每個品牌的估計年零售銷售額超過１０億美元。

另外，吳俊平已辭任公司非執行董事職務，於緊隨是次股份轉讓完成後生效，並與公司董事

會之間並無任何意見分歧。

上述５位售股股東分別為ＳＡＩＦ Ｐａｒｔｎｅｒｓ ＩＩＩ Ｌ﹒Ｐ﹒、

Ｔｒｅａｓｕｒｅ Ｍａｓｔｅｒ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ、

Ｎａｔｕｒａｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ、

Ｂｒｉｇｈｔ Ｎａｔｕｒａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ及Ｏｎｅ Ｓｕｐｒｅｍｅ

Ｌｉｍｉｔｅｄ。

現時，恆生指數報２８３６５，跌２２９點或跌０﹒８０％，主板成交７０﹒０１億元。國

企指數報１０８４０，跌０﹒８２％或跌９０點。

上證綜合指數報２９２９，跌８點或跌０﹒２８％，成交８６﹒４８億元人民幣。

深證成份指數報９３１４，跌３０點或跌０﹒３２％，成交１１４﹒１８億元人民幣。



表列５大升幅個股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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五谷磨房（０１８３７） ２﹒２２０元 升２４﹒７１９％

中能國際（０１０９６） ０﹒１５２元 升２２﹒５８１％

中能控股（００２２８） ０﹒２５５元 升１１﹒８４２％

環境資源（０１１３０） ０﹒１１９元 升１０﹒１８５％

華油能源（０１２５１） ０﹒８５０元 升 ７﹒５９５％

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（ｅｃ）

