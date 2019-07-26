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即市新聞

26/07/2019 09:31

《中異異動》大禹金融（０１０７３）復牌後插水逾６８％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》大禹金融（０１０７３）現價跌６８﹒２２％，報０﹒４１元
，盤中低見０﹒４１元；成交約１９１２萬股，涉資８１５萬元。
　　前稱浩倫農科的大禹金融重新公開發售上市，並於今天復牌及開始買賣。該股早前高院批准
香港債權人計劃，並永久擱置於２０１５年針對公司發出的清盤令，該股２０１４年開始起已於
聯交所暫停買賣，今早復牌。
　　大禹金融公布招股結果，公開認購超購２﹒８７倍，每股定價０﹒５２元。認購一手
５０００股，中籤率１００％；有２張「頭錘飛」認購４５７２萬股，中籤率約４２﹒３０％。
配售股份已獲悉數配售，總共十名承配人受配５﹒１２億股股份，佔緊接復牌後之概約股權
４５％。
　　現時，恆生指數報２８４０６，跌１８８點或跌０﹒６６％，主板成交４４﹒３２億元。國
企指數報１０８４９，跌８０點或跌０﹒７４％。

　　表列十大跌幅股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　大禹金融　　（０１０７３）　　　０﹒４１０元　　　跌６８﹒２２％
　　微盟集團　　（０２０１３）　　　４﹒７１０元　　　跌　９﹒４２％
　　天成國際　　（００１０９）　　　０﹒１０１元　　　跌　８﹒１８％
　　百利保控股　（００６１７）　　　２﹒８２０元　　　跌　６﹒００％
　　中國創新投資（０１２１７）　　　０﹒０１８元　　　跌　５﹒２６％

　　津上機床中國（０１６５１）　　　７﹒４５０元　　　跌　５﹒１０％
　　Ｉ﹒Ｔ　　　（００９９９）　　　２﹒７５０元　　　跌　３﹒８５％
　　中播控股　　（００４７１）　　　０﹒０５０元　　　跌　３﹒８５％
　　中國宏橋　　（０１３７８）　　　５﹒８５０元　　　跌　３﹒６２％
　　時代集團控股（０１０２３）　　　１﹒２００元　　　跌　３﹒２３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

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