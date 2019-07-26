《中異異動》大禹金融（０１０７３）復牌後插水逾６８％

《經濟通通訊社２６日專訊》大禹金融（０１０７３）現價跌６８﹒２２％，報０﹒４１元
，盤中低見０﹒４１元；成交約１９１２萬股，涉資８１５萬元。
前稱浩倫農科的大禹金融重新公開發售上市，並於今天復牌及開始買賣。該股早前高院批准
香港債權人計劃，並永久擱置於２０１５年針對公司發出的清盤令，該股２０１４年開始起已於
聯交所暫停買賣，今早復牌。
大禹金融公布招股結果，公開認購超購２﹒８７倍，每股定價０﹒５２元。認購一手
５０００股，中籤率１００％；有２張「頭錘飛」認購４５７２萬股，中籤率約４２﹒３０％。
配售股份已獲悉數配售，總共十名承配人受配５﹒１２億股股份，佔緊接復牌後之概約股權
４５％。
現時，恆生指數報２８４０６，跌１８８點或跌０﹒６６％，主板成交４４﹒３２億元。國
企指數報１０８４９，跌８０點或跌０﹒７４％。
表列十大跌幅股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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大禹金融 （０１０７３） ０﹒４１０元 跌６８﹒２２％
微盟集團 （０２０１３） ４﹒７１０元 跌 ９﹒４２％
天成國際 （００１０９） ０﹒１０１元 跌 ８﹒１８％
百利保控股 （００６１７） ２﹒８２０元 跌 ６﹒００％
中國創新投資（０１２１７） ０﹒０１８元 跌 ５﹒２６％
津上機床中國（０１６５１） ７﹒４５０元 跌 ５﹒１０％
Ｉ﹒Ｔ （００９９９） ２﹒７５０元 跌 ３﹒８５％
中播控股 （００４７１） ０﹒０５０元 跌 ３﹒８５％
中國宏橋 （０１３７８） ５﹒８５０元 跌 ３﹒６２％
時代集團控股（０１０２３） １﹒２００元 跌 ３﹒２３％
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（ｊｔ）