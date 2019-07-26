【駐京專電】北京將推出十大舉措推進金融業對外開放

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》北京市地方金融監督管理局局長霍學文表

示，北京市金融業對外開放水平在持續提升，下一步，北京將具體推出十大舉措，持續推進金融

業對外開放。

一、支持外資金融機構全面參與北京服務業擴大開放。到目前為止，第三輪北京擴大開放服

務業政策１７７項里金融業佔了５５項，北京正在積極推進人民幣國際投貸基金外匯管理便利化

試點；支持外資金融機構率先享受金融領域的扶持政策。

對金融機構開辦設立購租房補貼，金融機構設立註冊資本３０億（人民幣．下同）以上的一

次給予５０００萬元獎勵。在購買辦公用房上按每平米補貼１５００元。如果是租賃辦公用房，

每年按照５０％的補貼，補貼時期為三年。

二、在金融人才獎勵方面，對外資金融機構高級人才戶口、住房居住將給予支持。下一步將

啟動首都金融創新獎，鼓勵外資金融機構積極參與在北京的金融創新，第一年評選十個項目，每

個項目將獎勵５００萬元。

三、針對外資金融機構建立服務管家制度。北京市地方金融監督管理局和北京投資促進中心

一起當好服務管家，投資促進中心還會當企業管家，負責１２３４５企業服務熱線的對接。

四、建立對外資金融機構註冊的綠色通道，企業材料齊備的情況下，確保一天拿到營業執照

。

五、建立外資金融機構人才引進的綠色通道，將引進１００名國際高端金融機構在金融科技

方面的人才。

六、加強對外資金融機構生活服務保障，將建立國際人才社區，對接教育、醫療資源，提高

對國際金融人才、金融科技人才的服務品質，建立更多的國際醫院和國際學校。

七、推動金融功能區提質增效，針對１１條確定的徵信評級、資產管理、貨幣經紀、保險和

再保險、證券期貨、債券承銷、投資管理等領域，重點打造金融街、ＣＢＤ、麗澤金融商務區、

石景山銀行保險產業園、通州國際財富管理中心、房山金融安全產業園等。

八、全面對接行業協會和國家金融基礎設施，支持外資金融機構盡快接入各類清算、登記、

托管、資產交易等基礎設施平台。

九、支持在京外資金融機構開展同業合作，外資金融機構和中資金融機構在北京一視同仁，

在發展上本市將促進企業間相互合作。

十、提供金融科技創新平台，推動金融科技更廣泛地在金融領域應用。

