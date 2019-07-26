【駐京專電】中證監對５宗案件作出行政處罰，涉第五季實業等

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》中證監近日對５宗案件作出行政處罰，涉

第五季實業、越野一族等、天津豐利、杰能科技、金潤悅未。

中證監對第五季實業信息披露違法違規案作出行政處罰，處以３０萬元（人民幣．下同）罰

款，對控股股東吳聯模處以４０萬元罰款。

中證監依法對越野一族投資公司、任永青信息披露違法違規案作出行政處罰，對任永青信息

披露違法行為，對任永青責令改正，給予警告，並處以６０萬元罰款。

中證監依法對天津豐利、杰能科技信息披露違法違規案作出行政處罰，對天津豐利、杰能科

技給予警告，並分別處以６０萬元、４０萬元罰款，對天津豐利直接負責的主管人員毛鳳麗、張

永輝給予警告，並分別處以３０萬元罰款，對杰能科技直接負責的主管人員賈紅生給予警告，並

處以１５萬元罰款。

廈門證監局依法對金潤悅未按規定披露信息及限制期交易案作出行政處罰，對金潤悅給予警

告，並處以１００萬元罰款。

高莉表示，上市公司及其董事、監事、高級管理人員、重要股東等應當嚴格遵守法律法規規

定，真實、準確、完整、及時地披露對投資者作出投資決策有重大影響的信息，積極維護公平公

正公開的資本市場環境。證監會將持續發揮行政執法合力，不斷提升行政處罰效能，嚴懲信息披

露違法違規行為，切實提升上市公司質量，保障廣大中小投資者合法權益。

