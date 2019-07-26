《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》就科創板開市一周情況，中證監新聞發言
人高莉表示，科創板開市第一周，市場理性運行，平穩健康。
26/07/2019 16:54
【科創板】中證監：科創板開市第一周，市場理性運行
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》就科創板開市一周情況，中證監新聞發言
人高莉表示，科創板開市第一周，市場理性運行，平穩健康。
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