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26/07/2019 17:19

【駐京專電】中證監公示首批６２９個證券期貨市場失信違法主體

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》中證監新聞發言人高莉表示，近日中證監
對證券期貨市場嚴重失信違法主體進行專項公示。首次公示共包含６２９個市場主體，其中人員
５６３名，機構６６家。涉及操縱市場，內幕交易欺詐發行，虛假信息披露，非法從事爭取期貨
業務，利用未公開信息交易，編造傳播虛假信息等嚴重失信違法情況。公示主體信息將按月更新
，公示期為一年。
　　７月１日，中證監修訂證券期貨市場誠信監督管理辦法，並建立了證券期貨市場嚴重失信違
法主體進行專項公示制度。

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