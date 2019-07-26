《午市前瞻》觀望美議息，港政治因素降投資意欲，港股廿天線上落

《經濟通通訊社２６日專訊》隔晚（２５日）美股從高位回落，三大指數皆向下，主要因為

美國企業季績好壞參半，加上歐洲央行未有減息，港股今早亦跟隨低開１８８點，報２８４０６

，再失十天線（約２８５４１）、廿天線（約２８５４０），及後更一度最低見２８３３８，挫

２５６點。不過，之後Ａ股跌幅收窄，港股跟隨回上並一度高見２８４８７，只跌１０６點，最

終午收２８４６７，跌１２７點或０﹒４５％，未能守住十天線及廿天線，主板成交

３９１﹒６７億元。國企指數午收１０８７６，跌５４點或０﹒４９％。

Ａ股亦低開低走，上證綜合指數午收２９３２，跌４點。深成指報９３１２點，跌３２點或

升０﹒３５％。

重磅股方面，匯控（００００５）隨市跌０﹒６２％，報６４﹒２５元；港交所（００３８

８）逆市升０﹒３７％，報２６９﹒８元；騰訊（００７００）暫連升四日，再創逾兩個月高位

，半日漲０﹒７％，報３７５元；中移動（００９４１）暫連跌五日，再創逾一年低位，半日跌

１﹒０３％，報６７﹒５５元；友邦（０１２９９）挫１﹒５２％，報８４﹒２５元。



＊豬十條谷供應萬洲揚，新保平保入股金茂走高＊



內地廣東省公布「豬十條」，確保一定生豬自給率，今年全省生豬出欄規劃目標為３４００

萬頭，萬洲（００２８８）受帶動升１﹒７２％，報８﹒２９元，暫表現最好藍籌。不過，其他

肉品股向下，中糧肉食（０１６１０）跌１﹒０８％，報２﹒７４元；雨潤食品（０１０６８）

挫３﹒３３％，報１﹒１６元。

銀保監公布上半年保險業經營情況，保險業原保險保費收入２﹒５５萬億人民幣，按年增

１４﹒１６％，內險普遍向好。新華保險（０１３３６）及中國平安（０２３１８）向中國金茂

（００８１７）主要股東中化香港收購公司１５５５﹒９萬股及１７﹒８７億股公司股份，前者

升１﹒０４％，報３８﹒８元；後者無升跌，報９５﹒６元；太保（０２６０１）走高

１﹒１９％，報３３﹒９元，暫表現最好國指股；財險（０２３２８）微漲０﹒３２％，報

９﹒４２元。中國金茂升７﹒４４％報５﹒２元。

基建水泥股今日普遍向下，不過中建材（０３３２３）逆市升０﹒８５％，報７﹒１元，暫

表現最好國指股。亞洲水泥（００７４３）挫２﹒０１％，報１１﹒７２元；金隅集團

（０２００９）走低１﹒２７％，報２﹒３３元；華潤水泥（０１３１３）跌１﹒２％，報

７﹒４３元；海螺水泥（００９１４）軟０﹒４３％，報４６﹒６元。



＊醫藥回吐國藥石藥領跌，三桶油跟隨大市挫＊



醫藥股上日受深改委推動中西醫藥互補政策帶動走高後，今日普遍回吐。康哲藥業

（００８６７）挫２﹒４５％，報７﹒５８元；國藥（０１０９９）跌３﹒４８％，報

２９﹒１５元，暫表現最差國指股；石藥（０１０９３）走低２﹒４％，報１３﹒８２元，暫表

現最差藍籌；三生製藥（０１５３０）軟１﹒０５％，報１３﹒２４元；不過中生製藥（０１１

７７）就逆市升０﹒４２％，報９﹒６３元。

雖然市場擔心原油需求減少，但受英美和伊朗之間緊張局勢加劇，加上美國原油庫存大幅下

降，油價隔晚走高，不過三桶油今日就跟隨大市下挫。中海油（００８８３）跌１﹒５１％，報

１３﹒０６元；中石油（００８５７）微跌０﹒９４％，報４﹒２３元；中石化（００３８６）

軟０﹒３９％，報５﹒１４元；中海油服（０２８８３）挫３﹒２１％，報８﹒４３元。

有報道指，蘋果的亞洲供應商正預備生產三款新ｉＰｈｏｎｅ部件，以滿足年底節假季需求

，最多生產７５００萬部，與去年相若，亦與市場分析預計相若，手機設備股捱沽。瑞聲科技（

０２０１８）挫１﹒６７％，報４４﹒２元；舜宇光學（０２３８２）亦跌１﹒２７％，報９３

﹒５５元；鴻騰精密（０６０８８）走低３﹒２２％，報３﹒３１元；比亞迪電子（００２８５

）軟２﹒２２％，報１１﹒４６元。



＊黃威：萬洲現階段可買入，目標價９元＊



港股今日回吐百多點，六福金融研究部聯席董事黃威接受《經濟通通訊社》訪問時分析，美

國多間公司近日公布財報，成績有好有壞，令標普維持在３０００點水平上落。市場本來對歐洲

央行�鬆貨幣有較大期望，但結果沒有減息令眾人失望。他指出，現時市埸關注聯儲局月底議息

行動，另外，由於本港政治因素使投資者入市意欲降低，故短期內市場相對較為謹慎。近日港股

主板成交額偏弱，港股缺乏方向，預料短期仍會在廿天線（約２８５４１點）附近上落。

萬洲今早表現向好，黃威表示，萬洲之前由７元彈上８元再回落屬合理整固，現時有政策「

豬十條」來保障豬肉供應，對整個行業會都有所幫助。他指出，萬洲有望展開新的反彈浪，值得

趁機買入，目標價為９元。（ｊｔ、ａｌ）

