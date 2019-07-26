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26/07/2019 17:42

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入近２３億，買騰訊平保建行沽金茂中石油

　　《經濟通通訊社２６專訊》港股周五低開１８８點報２８４０６，再失十天線（約
２８５３５）和廿天線（約２８５３７），及後更一度低見２８３３８，挫２５６點。不過，隨
著Ａ股跌幅收窄，港股亦一度回升至２８４８７，只跌１０６點。午後港股跌幅再度擴大，全日
跌１９６點或０﹒６９％，報２８３９７，失守十天及廿天線。
　　按額度計算，北水全日淨流入２２﹒５３億元人民幣，較周四的１５﹒９３億元人民幣，增
加６﹒６億元人民幣或４１﹒１％，為６月１４日以來最多。北水淨買入最多的個股依次是騰訊
控股（００７００）、中國平安（０２３１８）及建設銀行（００９３９）；淨賣出最多的依次
是中國金茂（００８１７）、中石油（００８５７）和新高教（０２００１）。
　　主板成交６７７﹒９５億元，較周四減少０﹒４％，其中，港股通成交６５﹒４６億元，佔
總成交９﹒６６％。
　
＊北水瘋追騰訊＊
　
　　雖然騰訊股價回落０﹒５９％，但續獲追捧，約３﹒８６億北水淨買入該股，而穆迪看好內
險業前景，２﹒０９億北水湧入中國平安，建行獲１﹒３４億北水買入，股價升０﹒１６％。中
國金茂大股東折讓售股予平保及新保，股價大升７﹒６５％，但約４５１５萬北水獲利回吐，中
石油亦遭１６５３萬北水沽出，股價跌０﹒４７％。（ｂｎ）

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