【北水炒Ｄ乜】北水淨流入近２３億，買騰訊平保建行沽金茂中石油

《經濟通通訊社２６專訊》港股周五低開１８８點報２８４０６，再失十天線（約

２８５３５）和廿天線（約２８５３７），及後更一度低見２８３３８，挫２５６點。不過，隨

著Ａ股跌幅收窄，港股亦一度回升至２８４８７，只跌１０６點。午後港股跌幅再度擴大，全日

跌１９６點或０﹒６９％，報２８３９７，失守十天及廿天線。

按額度計算，北水全日淨流入２２﹒５３億元人民幣，較周四的１５﹒９３億元人民幣，增

加６﹒６億元人民幣或４１﹒１％，為６月１４日以來最多。北水淨買入最多的個股依次是騰訊

控股（００７００）、中國平安（０２３１８）及建設銀行（００９３９）；淨賣出最多的依次

是中國金茂（００８１７）、中石油（００８５７）和新高教（０２００１）。

主板成交６７７﹒９５億元，較周四減少０﹒４％，其中，港股通成交６５﹒４６億元，佔

總成交９﹒６６％。



＊北水瘋追騰訊＊



雖然騰訊股價回落０﹒５９％，但續獲追捧，約３﹒８６億北水淨買入該股，而穆迪看好內

險業前景，２﹒０９億北水湧入中國平安，建行獲１﹒３４億北水買入，股價升０﹒１６％。中

國金茂大股東折讓售股予平保及新保，股價大升７﹒６５％，但約４５１５萬北水獲利回吐，中

石油亦遭１６５３萬北水沽出，股價跌０﹒４７％。（ｂｎ）

