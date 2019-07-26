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即市新聞

26/07/2019 15:48

《美元走勢－羅明立》接近１﹒１２時可做空歐元，近距離止損

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒７４　　　１０８﹒５３　　　１０８﹒６２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１５１　　　１﹒１１３３　　　１﹒１１４７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２４６０　　　１﹒２４２３　　　１﹒２４５３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９１９　　　０﹒９８９４　　　０﹒９９０４
　　　美元╱港元　　　　７﹒８１８４　　　７﹒８１１１　　　７﹒８１５８

　　《美元走勢》周四（２５日）公布的美國６月耐用品訂單環比增加２％，遠好於市場預期。
美國截至７月２０日當周初請失業金人數為２０﹒６萬人，亦好於預期，顯示就業市場未有持續
轉弱。經濟資料的走強削弱了市場對美聯儲連續降息的預期，利好美元。
　　歐洲央行周四舉行議息會議，維持現有政策不變，但調整了前瞻指引，稱若通脹不及預期將
採取行動，評估分級利率等政策以及重新開展資產購買的可能。隨後行長德拉吉表示，歐元區通
脹預期有所下滑，需要大規模的貨幣政策刺激，但此次會議沒有宣布立即降息。
　　另外，歐洲央行管委會就拉加德接任新一任行長基本落實，市場預料將延續寬鬆預期，為歐
央行下一步寬鬆政策鋪平道路。加上市場逐步消化美聯儲降息的預期，進一步增加歐元的壓力。
周四議息後歐元跌至１﹒１１反彈，主要是央行行長言論在預期之內，不足以推動匯價破位。建
議可於接近１﹒１２時做空，近距離止損便可。　
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒１０　　　１０６﹒７０　　　１０８﹒７０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１１８０　　　１﹒１１０５　　　１﹒１２２０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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