《美元走勢－羅明立》接近１﹒１２時可做空歐元，近距離止損

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒７４ １０８﹒５３ １０８﹒６２

歐元╱美元 １﹒１１５１ １﹒１１３３ １﹒１１４７

英鎊╱美元 １﹒２４６０ １﹒２４２３ １﹒２４５３

美元╱瑞郎 ０﹒９９１９ ０﹒９８９４ ０﹒９９０４

美元╱港元 ７﹒８１８４ ７﹒８１１１ ７﹒８１５８



《美元走勢》周四（２５日）公布的美國６月耐用品訂單環比增加２％，遠好於市場預期。

美國截至７月２０日當周初請失業金人數為２０﹒６萬人，亦好於預期，顯示就業市場未有持續

轉弱。經濟資料的走強削弱了市場對美聯儲連續降息的預期，利好美元。

歐洲央行周四舉行議息會議，維持現有政策不變，但調整了前瞻指引，稱若通脹不及預期將

採取行動，評估分級利率等政策以及重新開展資產購買的可能。隨後行長德拉吉表示，歐元區通

脹預期有所下滑，需要大規模的貨幣政策刺激，但此次會議沒有宣布立即降息。

另外，歐洲央行管委會就拉加德接任新一任行長基本落實，市場預料將延續寬鬆預期，為歐

央行下一步寬鬆政策鋪平道路。加上市場逐步消化美聯儲降息的預期，進一步增加歐元的壓力。

周四議息後歐元跌至１﹒１１反彈，主要是央行行長言論在預期之內，不足以推動匯價破位。建

議可於接近１﹒１２時做空，近距離止損便可。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒１０ １０６﹒７０ １０８﹒７０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１１８０ １﹒１１０５ １﹒１２２０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

