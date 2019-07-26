【移交逃犯】航空界人士今午機場集會，林鄭取消亞博館活動

今天（２６日）有航空界人士在機場大堂發起集會，由下午１時開始直至凌晨，表達反修例

意願；集會由職工盟代申請不反對通知書。

在機場附近的亞洲博覽館，特首林鄭月娥原計劃今天出席一項活動，為故宮博物院和鳳凰衛

視聯合主辦的《清明上河圖３﹒０》做主禮嘉賓；但有網民收到消息，打算發動人去抗議。據悉

，在風頭火勢下，林鄭已決定不會出席。《香港經濟日報》（ｚｚ）

