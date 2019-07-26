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26/07/2019 08:27

【港元利率】兩港銀吸銀債退款，推逾兩厘存息優惠

　　至今有兩間港銀瞄準逾４９億元的銀色債券退款商機，包括工銀亞洲新推兩個逾兩厘息優惠
，包括：長者以１０萬元存３６８天享２﹒３５厘，９８天定存可享年利率２﹒２５厘。
　　南商亦有３個月年息２﹒３厘，一年期為２﹒３５厘，入場費也是１０萬元新資金。
　　此外，不少銀行提供低門檻１萬元享優惠，當中「高息王」是招商永隆的５厘，但限全新客
戶以指定遙距渠道開立。《香港經濟日報》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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