至今有兩間港銀瞄準逾４９億元的銀色債券退款商機，包括工銀亞洲新推兩個逾兩厘息優惠
，包括：長者以１０萬元存３６８天享２﹒３５厘，９８天定存可享年利率２﹒２５厘。
南商亦有３個月年息２﹒３厘，一年期為２﹒３５厘，入場費也是１０萬元新資金。
此外，不少銀行提供低門檻１萬元享優惠，當中「高息王」是招商永隆的５厘，但限全新客
戶以指定遙距渠道開立。《香港經濟日報》
26/07/2019 08:27
【港元利率】兩港銀吸銀債退款，推逾兩厘存息優惠
至今有兩間港銀瞄準逾４９億元的銀色債券退款商機，包括工銀亞洲新推兩個逾兩厘息優惠
，包括：長者以１０萬元存３６８天享２﹒３５厘，９８天定存可享年利率２﹒２５厘。
南商亦有３個月年息２﹒３厘，一年期為２﹒３５厘，入場費也是１０萬元新資金。
此外，不少銀行提供低門檻１萬元享優惠，當中「高息王」是招商永隆的５厘，但限全新客
戶以指定遙距渠道開立。《香港經濟日報》
|專訪26/07/2019
專訪張堅庭 年過60自導自演 做YouTuber
|國際動態26/07/2019
內閣大換血 約翰遜組「最右傾政府」
|生財有道25/07/2019
【金管局易帥】余偉文將接替陳德霖 10月出任金管局總裁
|中國故事25/07/2019
5G商用時代揭幕 滬電股份有板有眼
|剖析天下25/07/2019
從製造砂紙變世界巨企 3M創新聞名 惟前景未明
|生財有道25/07/2019
行業將迎向上周期 華潤水泥財息兼收
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰