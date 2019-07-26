【港元利率】兩港銀吸銀債退款，推逾兩厘存息優惠

至今有兩間港銀瞄準逾４９億元的銀色債券退款商機，包括工銀亞洲新推兩個逾兩厘息優惠

，包括：長者以１０萬元存３６８天享２﹒３５厘，９８天定存可享年利率２﹒２５厘。

南商亦有３個月年息２﹒３厘，一年期為２﹒３５厘，入場費也是１０萬元新資金。

此外，不少銀行提供低門檻１萬元享優惠，當中「高息王」是招商永隆的５厘，但限全新客

戶以指定遙距渠道開立。《香港經濟日報》

