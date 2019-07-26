地舖由百年舊式茶樓蓮香樓改為蓮香茶室的上環曾昭灝大廈，去年９月獲資本策略
（００４９７）申請強拍，發展商近日以２３００萬元購入項目最後一伙，成功「拔釘」，料重
建為商廈。
以單位面積４７８呎計算，成交呎價４﹒８１萬元。《香港經濟日報》
26/07/2019 08:49
【本港樓市】資本策略以呎價４﹒８萬，蓮香樓地舖舊樓高價拔釘
地舖由百年舊式茶樓蓮香樓改為蓮香茶室的上環曾昭灝大廈，去年９月獲資本策略
（００４９７）申請強拍，發展商近日以２３００萬元購入項目最後一伙，成功「拔釘」，料重
建為商廈。
以單位面積４７８呎計算，成交呎價４﹒８１萬元。《香港經濟日報》
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