《經濟通通訊社２６日專訊》運輸及房屋局數據顯示，今年第二季開始施工的私人住宅量僅
錄１７００伙，按年大減８１％，按季則跌２６％，創兩年以來單季新低。第二季的落成量則錄
４８００個，按季增３﹒８倍，惟按年跌４％。
上半年施工量按年跌７３％至４０００伙，而落成量則跌６﹒５％至５７００伙。
數據統計，本港已落成但未售出的私人住宅單位共１﹒０２萬伙，另計及未作預售的建築中
單位及已批出土地上可隨時動工的單位數目，未來三至四年的潛在私樓供應數目維持９﹒３萬伙
。（ｋｙ）
26/07/2019 09:59
【本港樓市】運房局：上季施工量兩年低，潛在供應維持９﹒３萬伙
《經濟通通訊社２６日專訊》運輸及房屋局數據顯示，今年第二季開始施工的私人住宅量僅
錄１７００伙，按年大減８１％，按季則跌２６％，創兩年以來單季新低。第二季的落成量則錄
４８００個，按季增３﹒８倍，惟按年跌４％。
上半年施工量按年跌７３％至４０００伙，而落成量則跌６﹒５％至５７００伙。
數據統計，本港已落成但未售出的私人住宅單位共１﹒０２萬伙，另計及未作預售的建築中
單位及已批出土地上可隨時動工的單位數目，未來三至四年的潛在私樓供應數目維持９﹒３萬伙
。（ｋｙ）
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