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即市新聞

26/07/2019 10:53

【本港樓市】福晟國際何文田晟林今天取消發售，因應市況再作安排

　　《經濟通通訊社２６日專訊》福晟國際（００６２７）發展項目何文田晟林原定今天發售
３０伙，但發展商於昨晚發出新銷售安排，指今天起暫停發售。發展商稱，因應市況決定停售，
將視市場情況重新部署，再作安排。
　　晟林早前推出首張價單，合共３０伙，平均呎價３３７１５元，折實平均呎價３１２７１元
。其中入場單位實用面積２６０方呎，折實售價７４１萬元，呎價２８５００元；兩房入場單位
實用面積４０２方呎，折實售價１１１８﹒６萬元，呎價２７８２６元，亦是該價單呎價最低單
位。（ｔｆ）

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