【本港樓市】美聯料未來３至４年私樓新供應易跌難升，短期見頂

《經濟通通訊社２６日專訊》運房局公布最新數據顯示，未來３至４年私樓供應數目維持９

﹒３萬伙，連續５季持平。除非未來賣地及補地價進度加快，否則相信此新供應數字將易跌難升

，短期見頂。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，隨著去年底政府公布未來１０年公私營房屋比例調整至

７比３，以本年度計，由原先１﹒８萬減少至１﹒３５萬伙，減少２成半。同時，２０１９╱

２０度賣地計劃潛在土地供應可供興建單位亦只有１﹒５５萬伙，較１８╱１９年度約２﹒５５

萬伙大減４０％。在此情況下，未來３至４年新供應料易跌難升，短期見頂。

值得留意，雖然未來３至４年新供應數字平穩，但建築中未售單位及已批出土地可隨時動工

項目出現很大的變化。建築中未售單位由首季６﹒２萬伙，急減至第二季的５﹒３萬伙，減少約

１４﹒５％。相信與期內樓花銷售加快有關。



＊熟地單位升至３萬伙紀錄次高，料施工量將見回升＊



另一方面，今年第二季私人住宅施工量錄１７００伙，按季減少約２６﹒１％，並創近７季

新低。事實上，近４個季度，私人住宅施工量每季僅介乎１７００至２３００伙的偏低水平，若

以該４度合計，施工量一年間合共只有７８００伙。

施工量過往亦曾出現連續多個季度處偏低水平的情況，如０８年第四季至０９年第三季，當

時該４個季度的一年間合共僅７２００伙。由於熟地單位升至３萬伙的紀錄次高水平，相信隨著

此批項目陸續施工，預期施工量將見回升。（ｂｉ）

